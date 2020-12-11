Єврокомісія виділяє народу Білорусі €24 мільйони допомоги

Єврокомісія оголосила про виділення фінансового пакету у €24 мільйони для надання безпосередньої підтримки народу Білорусі, зокрема, громадянам та громадським організаціям, молоді, малим та середнім підприємствам та системі охорони здоров’я.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Комісії.

«Безмежна мужність білоруського народу, який провів мирну мобілізацію для захисту своїх демократичних прав та прав людини, надихає всіх нас. З використанням цього щойно ухваленого нового пакету допомоги, Євросоюз чітко дає зрозуміти, що він стоїть на боці народу Білорусі та виконує свої зобов'язання щодо посилення підтримки громадянського суспільства. Ми також готові підтримати демократичний і мирний перехід (влади) в країні всіма наявними засобами та інструментами», – зауважив з цього приводу єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Як йдеться у повідомленні, нова програма допомоги із назвою «ЄС для Білорусі: солідарність з народом Білорусі» буде зосереджена навколо чотирьох головних напрямків.

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Перший стосується підтримки громадянського суспільства та незалежних медіа, місцевих спільнот та груп. Другий напрямок – підтримка молоді, включаючи програми обміну для студентів та молодих професіоналів, які постраждали внаслідок політичної кризи. Ще одним напрямком є дорадча допомога малим та середнім підприємствам у забезпеченні стійкості в умовах поточного економічного падіння. Нарешті, четверта сфера для застосування допомоги ЄС – зміцнення стійкості у забезпеченні здоров’я населення Білорусі, зокрема, за рахунок розвитку спроможностей суспільства Білорусі давати належну відповідь для триваючої пандемії COVID-19.

Згадана програма є частиною загального пакету допомоги Білорусі у 53 мільйони євро, про який Президент Єврокомісії оголосила у серпні поточного року. Цей пакет також включає 3,7 мільйонів надзвичайної допомоги з боку ЄС, яка була негайно мобілізована для підтримки жертв політичних репресій та для роботи незалежних медіа, які постраждали після президентських виборів в Білорусі. Додаткова програма у 6 мільйонів євро для підтримки малих та середніх підприємств зараз знаходиться на стадії розробки.

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Як повідомляв Укрінформ, після проведення в Білорусі президентських виборів від 9 серпня, результати яких піддалися масштабним фальсифікаціям, в країні почалися масові протести, які жорстоко подавлялися режимом Лукашенка.

Ключові інституції ЄС, включаючи Європейську Раду, Єврокомісію і Європарламент, заявили про невизнання цих виборів ані чесними, ані справедливими, оголосили про згортання будь-яких контактів та програм підтримки на адресу владних структур Білорусі, і водночас наголосили на готовності підтримати народ країни, який у боротьбі з режимом виборює своє право на демократичний вибір та вільне майбутнє. Така надзвичайна та гуманітарна допомога ЄС буде доставлятися до громадянського суспільства Білорусі, оминаючи будь-які контакти з офіційною владою, з використанням можливостей міжнародних гуманітарних організацій.

Фото: TUT.BY