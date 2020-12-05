Алексієвич закликала ООН створити механізм розслідування ситуації у Білорусі

Лауреат Нобелівської премії з літератури, член президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич на засіданні Ради ООН з прав людини закликала створити спеціальний механізм розслідування порушень прав людини у республіці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

Письменниця, виступаючи від імені Міжнародного ПЕН-клубу, нагадала про численні випадки переслідування учасників акцій протесту у Білорусі, знущань і катувань, про сотні порушених кримінальних справ, а також про недавню загибель Романа Бондаренка.

За словами Алексієвич, білоруська опозиція виступає за мирний діалог, однак "не будь-якою ціною". Вона закликала Раду "використовувати всі наявні засоби реагування на ситуацію у Білорусі, включаючи розгляд питання про створення спеціальних механізмів розслідування".

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет на засіданні заявила про погіршення ситуації з правами людини у Білорусі останніми тижнями. Вона звернула особливу увагу на застосування сили проти учасників мирних зібрань.

Від імені 41 країни представник Великої Британії виступив із заявою на підтримку журналістів в Білорусі, що зазнають переслідувань.

Водночас представник офіційного Мінська заявив, що вулична активність у Білорусі знижується. "Число протестуючих у столиці не перевищує десятих відсотка від населення міста, а в регіонах ця кількість рідко перевищує 10-20 осіб", - наводить його слова білоруське Загальнонаціональне телебачення.

Представники Росії і ще ряду країн підтримали позицію офіційного Мінська.

Ніяких рішень на нараді РПЛ ООН у п'ятницю не ухвалювали.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, з серпня більш як 30 тис. білорусів було затримано на вуличних протестах. А загальна кількість політичних в'язнів у Білорусі становить 145 осіб.