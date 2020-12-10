У Білорусі анонсували марші протесту

У Білорусі 13 і 20 грудня пройдуть акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на опозиційному телеграм-каналі NEXTA Live.

Зокрема, на 13 грудня заплановано «Марш народного звинувачення».

«При Лукашенку немає (і вже не буде) чесного слідства і суду. І якщо вони відмовляються називати і карати реальних злочинців, то білоруський народ зробить це за них. Тому наступний марш, 13 грудня, стане Маршем народного звинувачення», - йдеться в анонсі.

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Організатори закликають білорусів долучитися до збору доказів злочинів режиму і надсилати матеріали в Єдину книгу реєстрації злочинів, створену за дорученням лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Зазначається, що на підтримку висунутого звинувачення 20 грудня пройде акція з вимогою чесного суду над обвинуваченими - Марш народного трибуналу.

«Тільки народним тиском ми можемо відновити в республіці закон і порядок», - йдеться в повідомленні.

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Початок акцій заплановано на 12:20.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.BY