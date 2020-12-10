У Білорусі анонсували марші протесту
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на опозиційному телеграм-каналі NEXTA Live.
Зокрема, на 13 грудня заплановано «Марш народного звинувачення».
«При Лукашенку немає (і вже не буде) чесного слідства і суду. І якщо вони відмовляються називати і карати реальних злочинців, то білоруський народ зробить це за них. Тому наступний марш, 13 грудня, стане Маршем народного звинувачення», - йдеться в анонсі.
Організатори закликають білорусів долучитися до збору доказів злочинів режиму і надсилати матеріали в Єдину книгу реєстрації злочинів, створену за дорученням лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.
Зазначається, що на підтримку висунутого звинувачення 20 грудня пройде акція з вимогою чесного суду над обвинуваченими - Марш народного трибуналу.
«Тільки народним тиском ми можемо відновити в республіці закон і порядок», - йдеться в повідомленні.
Початок акцій заплановано на 12:20.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.
Фото: TUT.BY