Латвія оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.
В умовах надзвичайної ситуації лікарні працюватимуть як єдина мережа, і пацієнтів будуть переміщати в межах усієї Латвії до тих лікарень, де є можливість для їх лікування.
За словами міністра охорони здоров'я Ілзе Вінкеле, режим надзвичайної ситуації дає керівництву лікарень розширені повноваження з реорганізації роботи медичного персоналу, а також, при необхідності, дозволяє обмежувати планове та амбулаторне лікування.
У Латвії почнуть працювати кризові штаби, які збиратимуть оперативну інформацію двічі на день. Між лікарнями буде посилена співпраця; розпочнеться консультування персоналу лікарень нижчого рівня.
Зазначається, що в Латвії також діє надзвичайний стан, введений до 11 січня.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 грудня у світі зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу. 49 148 966 осіб одужали, 1 588 438 - померли.