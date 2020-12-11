Латвія оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я

Латвійська державна медична оперативна комісія оголосила надзвичайну ситуацію через перевантаженість системи охорони здоров'я на тлі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

В умовах надзвичайної ситуації лікарні працюватимуть як єдина мережа, і пацієнтів будуть переміщати в межах усієї Латвії до тих лікарень, де є можливість для їх лікування.

За словами міністра охорони здоров'я Ілзе Вінкеле, режим надзвичайної ситуації дає керівництву лікарень розширені повноваження з реорганізації роботи медичного персоналу, а також, при необхідності, дозволяє обмежувати планове та амбулаторне лікування.

У Латвії почнуть працювати кризові штаби, які збиратимуть оперативну інформацію двічі на день. Між лікарнями буде посилена співпраця; розпочнеться консультування персоналу лікарень нижчого рівня.

Зазначається, що в Латвії також діє надзвичайний стан, введений до 11 січня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 грудня у світі зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу. 49 148 966 осіб одужали, 1 588 438 - померли.