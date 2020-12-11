На фінській АЕС встановили причину аварії

Причиною вчорашнього збою на атомній електростанції Olkiluoto в Еурайокі на заході Фінляндії було потрапляння до системи очищення радіоактивних вод теплішої води.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

За словами власника станції, компанії Teollisuuden Voima (TVO), збій стався, коли до системи очищення радіоактивних вод потрапила тепліша вода. Від цього фільтруючий елемент потрапив до посудини високого тиску реактора й активізувався.

Згідно з відомостями TVO, рівень радіації в конденсатній лінії підскочив і спрацювала система безпеки, яка миттєво відключила реактор.

Наразі несправності усуваються, виробництво електроенергії на реакторі призупинено.

Керівник технічного відділу компанії Teollisuuden Voima Самі Яконен повідомляє, що роботу реактора планують відновити в неділю.

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Центр ядерної та радіаційної безпеки STUK продовжить з'ясовувати причини виникнення збою спільно з TVO для того, щоб уникнути подібного в майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, учора ввечері на атомній електростанції Olkiluoto в Еурайокі на заході Фінляндії виникла позаштатна ситуація. Згідно з даними Центру ядерної та радіаційної безпеки STUK, всередині станції був підвищений рівень радіації.

Фото: Henrietta Hassinen / Yle