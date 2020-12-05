Суд у Японії заборонив експлуатацію двох ядерних реакторів АЕС

Суд у Японії скасував дозвіл Комісії з ядерного регулювання на експлуатацію ядерних реакторів №3 і №4 на АЕС "Оі" в префектурі Фукуї на узбережжі Японського моря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK..

Рішення ухвалив Окружний суд Оска за позовом, поданим майже 130 громадянами.

Позивачі заявили, що влада недооцінила можливий землетрус максимальної сили, який може статися поблизу АЕС. При цьому регулятор стверджував, що його прогноз є належним.

Обидва ядерні реактори залишалися відключеними для планової перевірки.

Винесене судом рішення не набуде инності, якщо влада його оскаржать.

Це перше подібне рішення відтоді, як у Японії посилилося регулювання після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у 2011 році.

Читайте також: Японія планує відмовитися від продажів авто з бензиновими двигунами

Як повідомлялося, аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася у березні 2011 року, коли через удар цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання і охолодження.

У результаті у трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропекло захисні корпуси реакторів. Значні території в Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району розташування станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.

Катастрофа на "Фукусіма-1" стала найбільшою в історії після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.