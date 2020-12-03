Японія планує відмовитися від продажів авто з бензиновими двигунами
Про це повідомляє NHK.
"Міністерство економіки хотіло б переключитися з транспортних засобів, що працюють повністю на бензині, на продаж альтернативної техніки: гібридні автомобілі, електромобілі і моделі на паливних елементах. Міністерство сподівається офіційно схвалити цю мету до кінця поточного року після обговорень даного питання радою фахівців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прем'єр-міністр Йосіхіде Суґа пообіцяв скоротити в Японії викиди парникових газів до нульової позначки до 2050 року.
Як повідомлялося, Великобританія теж планує заборонити продаж нових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами до 2030 року, а гібридних моделей до 2035 року. Американський штат Каліфорнія і Франція прагнуть припинити продаж автомобілів, що працюють на викопному паливі, до 2035-го і до 2040-го року відповідно.