Японія планує відмовитися від продажів авто з бензиновими двигунами

Уряд Японії планує звести до нуля продажі нових автомобілів, що працюють на бензині, до середини 2030-х років.

Про це повідомляє NHK.

"Міністерство економіки хотіло б переключитися з транспортних засобів, що працюють повністю на бензині, на продаж альтернативної техніки: гібридні автомобілі, електромобілі і моделі на паливних елементах. Міністерство сподівається офіційно схвалити цю мету до кінця поточного року після обговорень даного питання радою фахівців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем'єр-міністр Йосіхіде Суґа пообіцяв скоротити в Японії викиди парникових газів до нульової позначки до 2050 року.

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Як повідомлялося, Великобританія теж планує заборонити продаж нових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами до 2030 року, а гібридних моделей до 2035 року. Американський штат Каліфорнія і Франція прагнуть припинити продаж автомобілів, що працюють на викопному паливі, до 2035-го і до 2040-го року відповідно.