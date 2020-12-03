Японська авіакомпанія розробить паливо з вуглекислого газу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Група, до якої також увійшли Toshiba, Toyo Engineering і Idemitsu Kosan, має намір довести розробку палива до стадії практичного використання.

Новий вид палива планується створити шляхом хімічної обробки CO2, що виділяється виробництвами та іншими джерелами. Для цього будуть використовуватися технології Toshiba і Toyo Engineering.

Розробники мають вирішити ряд завдань. Зокрема, проблема полягає в якості палива і прибутковості, а також у тому, чи можна буде виробляти і поставляти такий продукт на постійній основі.

У листопаді ANA розпочала виконання пасажирських рейсів на паливі, виготовленому з харчових відходів. За очікуваннями компанії, паливо з вуглекислого газу зможе скоротити емісії ще більше.

Авіаційна промисловість, особливо в країнах Європи, знаходиться у складній ситуації через питання охорони навколишнього середовища, оскільки літаки виробляють більше вуглекислого газу, ніж поїзда або інші транспортні засоби.