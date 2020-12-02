Ізраїльський стартап розробив ракетне паливо з «гасу»

Стартап NewRocket навчився перетворювати гас на гель для створення безпечного, зручного, високоенергетичного і екологічно чистого ракетного палива.

Як передає Укрінформ, про це глава NewRocket Ілан Харель (Ilan Harel) повідомив в інтерв'ю для The Times of Israel

За його словами, винахід дозволить використовувати нетоксичні компоненти, зробить транспортування і застосування палива більш безпечними і контрольованими.

Реактивні двигуни, якими оснащують сучасні космічні апарати, працюють на різних видах палива, проте, як зазначив Харель, всі вони мають істотні недоліки. Діметілгідразін і перхлорат амонію вкрай токсичні, а рідкий водень важко зберігати, до того ж він вкрай небезпечний і вимагає кріогенних умов. У NewRocket вважають, що їхній паливний PowerGel буде позбавлений цих мінусів.

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Проект спирається на напрацювання професора Ізраїльського технологічного інституту Техніон Бенні Натана (Benny Natan), який передав компанії ексклюзивні права на їх використання. Ілан Харель пояснює, що PowerGel отримують на основі гасу, з різними «секретними» добавками. Вони не тільки перетворюють його на напіврідкий гель, а й покращують корисні властивості: наприклад, роблять матеріал самозаймистим при контакті з окислювачем - киснем, цитує Хареля Naked Science

Харель додає, що зараз його компанія продовжує пошуки інвесторів, готових підтримати проект. Поки в нього вклав британський фонд Consensus Business Group. Крім того, кошти отримали від ізраїльського інкубатора Incubit Ventures, який розвиває місцевий Департамент інновацій (IIA) спільно з концерном Elbit Systems.

фото: ©General Electric