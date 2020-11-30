Стартап розробив робота для військових

Стартап Company Six розробив унікальний роботизований пристрій, який призначений для роботи в небезпечних і недоступних для людей місцях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Робот ReadySight створений для потреб спеціальних служб швидкого реагування і може застосовуватися там, куди людині навіть в спеціальному спорядженні немає доступу.

Як кажуть розробники, їхня розробка може найчастіше використовуватися військовими. На відміну від них, ReadySight набагато простіше в управлінні і може застосовуватися в якості витратного матеріалу, оскільки коштує набагато дешевше.

Робот важить пів кілограма і має дві шини, що нагадують мініатюрні гусениці. Це дає змогу ReadySight отримати доступ у важкодоступну місцевість, а також забезпечує високу маневреність.

Робот оснащений автономною системою навігації, та можливістю управління через смартфон. Він здатний вести стрімінгову передачу відео, що дає змогу спостерігати за його пересуванням в режимі реального часу.

Він оснащений мікрофоном і динаміком для двосторонньої передачі звуку, датчиком для навігації і змінним об'єктивом. Очікувати появи робота варто не раніше третього кварталу 2021 року.