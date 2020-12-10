На фінській АЕС сталася аварія

На атомній електростанції Olkiluoto в Еурайокі на заході Фінляндії виникла позаштатна ситуація.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Згідно з даними Центру ядерної та радіаційної безпеки STUK, всередині станції виміряли підвищений рівень радіації.

Власник АЕС, компанія Teollisuuden Voima (TVO) повідомляє, що небезпеки для людей або навколишнього середовища немає.

Центр ядерної та радіаційної безпеки STUK, в свою чергу, характеризує ситуацію як серйозну. За даними Центру, всередині станції виміряли підвищений рівень радіації, через яку спрацювала система аварійної зупинки реактора.

Реактор був одразу ізольований і на даний час знаходиться у стабільному і безпечному стані. За словами глави STUK Петтері Тііппана, витоків радіоактивних речовин за межі блоку не відбулося.

Глава TVO Ярмо Танхуа каже, що впевненості у причині нештатної ситуації поки немає.

Схоже, що мова йде про поломку фільтра в системі очищення води реактора. Можливо, що радіоактивні речовини могли опинитися у блоці в результаті витоку, однак остаточних висновків робити поки не можна.

Небезпеки для співробітників АЕС також не було, оскільки інцидент стався в закритому блоці.

Фото: Henrietta Hassinen / Yle