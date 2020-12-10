Президент Чехії підтримав Польщу й Угорщину у суперечці з Єврокомісією

Президент Чехії Мілош Земан підтримав позицію Польщі й Угорщини в суперечці з Єврокомісією щодо прив’язки верховенства права до бюджету ЄС.

Про це Земан заявив під час спільної пресконференції у середу в Празі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні повинні бути об’єднані у підтримці Польщі й Угорщини в їхній суперечці з Єврокомісією", - заявив Земан, підкреслюючи, що йому близькими є цінності Вишеградської групи.

Він додав, що Польща й Угорщина перебувають на "етапі побудови єдності", а тому потребують європейських коштів.

За словами Земана, Єврокомісія відіграє лише чиновницьку й адміністративну роль і не є "європейським урядом".

У свою чергу, Дуда наголосив, що у нього з президентом Земаном спільна позиція. Вона полягає в тому, що європейські документи нижчого рівня не можуть змінювати основоположні положення Договору про ЄС.

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Президент РП наголосив, що вступаючи до ЄС в 2004 році, Польща і Чехія розраховували: Євросоюз залишиться спільнотою "вільних народів і рівних країн".

"Договори є найважливішими, вони мають найвищий пріоритет, всі документи нижчого рангу в рамках ЄС як спільноти мають бути в рамках договорів", - наголосив Дуда.

За інформацією РАP, країни ЄС в середу ввечері отримали компромісну пропозицію щодо бюджету Євросоюзу. Вона передбачає, що порушення принципів верховенства права не може автоматично означати призупинення виплат з бюджету ЄС. Пропозиція обговорюватиметься під час засідання лідерів Спільноти у четвер.

Як повідомлялося, Польща й Угорщина не погоджуються на прив’язку бюджету ЄС на 2021-2027 роки та фонду відновлення до питань верховенства права і погрожують накласти вето. Черговий раунд переговорів на рівні лідерів країн ЄС має відбутися 10-11 грудня. Упродовж двох тижнів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан двічі побував у Варшаві, польський прем’єр Матеуш Моравецький за цей час також відвідав Будапешт.