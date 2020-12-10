У Німеччині - новий антирекорд інфікувань COVID-19
Дані навів на брифінгу президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, передає кореспондент Укрінформу.
«Ситуація погіршилась, ми бачимо новий траурний рекорд, це викликає велике занепокоєння», - заявив професор.
Плато, яке встановилося протягом місяця, є «крихким». Поодиноких спалахів хвороби вже немає, наразі можна говорити про «дифузний» характер поширення вірусу серед населення.
У деяких регіонах можливості лікарень уже дійшли межи: у реанімаціях наразі перебувають 4 278 пацієнтів.
Експерти наполегливо нагадують: зупинити поширення інфекції можна лише тоді, коли обмежувальні заходи дотримуються всіма.
На додаток до загальнонаціонального «часткового локдауну», який діє в ФРН з 2 листопада, низка федеральних земель посилюють обмеження у період, що залишився до Різдва та Нового Року, адже робити це після свят, коли люди будуть збиратися разом, буде вже пізно та безглуздо.
Загалом із початку пандемії в Німеччині заразились вірусом 1 242 203 особи. Кількість фатальних випадків перетнула 20-тисячну позначку і сягнула 20 372, у тому числі за останню добу померли 440 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 10 грудня зафіксовано понад 69 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже майже 48 млн осіб.
Фото: Daniel Schäfer/dpa