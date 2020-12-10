У Німеччині - новий антирекорд інфікувань COVID-19

Новий антирекорд інфікувань коронавірусом протягом доби зафіксували у Німеччині - захворіли 23 679 осіб.

Дані навів на брифінгу президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, передає кореспондент Укрінформу.

«Ситуація погіршилась, ми бачимо новий траурний рекорд, це викликає велике занепокоєння», - заявив професор.

Плато, яке встановилося протягом місяця, є «крихким». Поодиноких спалахів хвороби вже немає, наразі можна говорити про «дифузний» характер поширення вірусу серед населення.

У деяких регіонах можливості лікарень уже дійшли межи: у реанімаціях наразі перебувають 4 278 пацієнтів.

Експерти наполегливо нагадують: зупинити поширення інфекції можна лише тоді, коли обмежувальні заходи дотримуються всіма.

На додаток до загальнонаціонального «часткового локдауну», який діє в ФРН з 2 листопада, низка федеральних земель посилюють обмеження у період, що залишився до Різдва та Нового Року, адже робити це після свят, коли люди будуть збиратися разом, буде вже пізно та безглуздо.

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Загалом із початку пандемії в Німеччині заразились вірусом 1 242 203 особи. Кількість фатальних випадків перетнула 20-тисячну позначку і сягнула 20 372, у тому числі за останню добу померли 440 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 10 грудня зафіксовано понад 69 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже майже 48 млн осіб.

Фото: Daniel Schäfer/dpa