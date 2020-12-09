У Берліні влаштували анімаційний карантинний протест

Представники культурної галузі Німеччини провели нечисленну, але яскраву акцію протесту проти заборони працювати в умовах пандемії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед Бранденбурзькими воротами в центрі німецької столиці організатори встановили макет Tyrannosaurus-Rex, труну Культурі та влаштували виступ митців.

Художники та працівники культури кажуть, що ситуація з локдауном є для креативної індустрії руйнівною і вимагають від держави подальшої фінансової допомоги. Вони стверджують, що обіцяна в листопаді допомога ще не надійшла, і працівники галузі не мають засобів до існування.

Працівники культури влаштували в Берліні протест / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

Наприкінці жовтня у Берліні вже проходила акція протесту артистів, музикантів, менеджерів, інших працівників івентіндустрії. Тоді в заході взяли участь близько 10 тис. осіб. Локдаун, який діє в Німеччині з листопада, може стати крахом для багатьох колективів. У галузі зайняті майже 1,5 млн людей.

Попри локдаун цифри нових захворювань в країні фактично не падають, хоча їх зростання зупинити вдалося.

За даними Інституті імені Роберта Коха, за минулу добу, 8 грудня, зафіксовано 20 815 нових випадків інфікування коронавірусом (рекордом до цього часу було 23 648 випадків 20 листопада), загалом з початку пандемії на COVID-19 у країні захворіли – 1 218 524 людини. Померли з початку пандемії загалом 19 932 людини, при цьому за останню добу був констатований рекорд – 590 летальних випадків.