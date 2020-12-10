Нацрозвідка США звинуватила РФ у «провокативній поведінці» в космосі

Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф звинуватив Росію у "провокативній поведінці" у космосі.

Про це він заявив під час засідання Національної космічної ради США, передає Укрінформ.

"Росія, особливо останнім часом, продемонструвала провокативну поведінку, яка створювала потенційно загрозливу ситуацію у космосі», - сказав Реткліфф.

За його словами, цьогоріч Росія запустила у космос супутник, який здійснював маневри поряд з американським урядовим супутником.

"Ми вважаємо, що така поведінка є загрозливою. Особливо враховуючи те, що раніше Росія запустила схожий супутник, який має властивості космічної зброї", - сказав глава Нацрозвідки США.

Реткліфф наголосив, що така поведінка "не демонструє відповідальність" країни.

Як повідомляв Укрінформ, у липні США та Велика Британія звинуватили Росію у проведенні на навколоземній орбіті випробувань протисупутникової зброї.

Фото: NASA