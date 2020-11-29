Британські винищувачі перехопили російські Ту-142

Британські винищувачі перехопили російські літаки Ту-142 у Північному морі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Королівських військово-повітряних сил.

Винищувачі Typhoon були спрямовані на перехоплення російських військових літаків, які виконували політ над Північним морем поблизу Шотландії. Було зафіксовано два російські літаки Tу-142, які перебували в міжнародному повітряному просторі поблизу Британії.

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Королівські ВПС опублікували фото одного з перехоплених літаків ВМФ Росії з бортовим номером RF-34057.

Фото: raf.mod.uk