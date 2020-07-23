Лондон та Вашингтон звинуватили РФ у запуску в космосі снаряду із супутника

Британія стурбована випробуванням Росією пусків снаряду з супутника; у США тим часом заявили, що мають докази російських космічних стрільб.

Про це повідомляє BBC.

"Британія та США звинуватили Росію у запуску снаряду, який можна вважати зброєю, зі свого супутника у космосі", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Космічного управління Британії Гарві Сміта, Лондон турбує те, яким чином РФ випробувала один зі своїх супутників, випустивши з нього снаряд, який можна схарактеризувати як зброю.

"Подібні дії загрожують мирному використанню космосу та створюють небезпеку через уламки, що можуть становити загрозу для супутників та космічних систем", - заявив британський чиновник.

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Сміт закликав РФ уникати подібних випробувань надалі та продовжувати конструктивну роботу з Великою Британією та іншими партнерами.

Командувач космічними силами США генерал Джей Реймонд своєю чергою заявив, що РФ "вивела новий об'єкт на орбіту" з супутника. Він уточнив, що США мають докази того, що "Росія здійснила неруйнівні випробування космічної протисупутникової зброї".

"Це ще одне свідчення постійних зусиль Росії щодо розробки та випробування космічних систем, що відповідає опублікованій військовій доктрині Кремля щодо застосування зброї, яка завдає ризику американським та союзним космічним засобам", - додав Реймонд.

Нагадаємо: раніше на сайті Космічного командування ВПС США з'явилась інформація щодо того, що Росія проводить випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення, що здатна збивати супутники на низькій навколоземній орбіті.