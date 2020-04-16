США заявляють про випробування Росією ракети, що здатна збивати супутники

Росія проводить випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення, що здатна збивати супутники на низькій навколоземній орбіті.

Про це повідомляється на сайті Космічного командування ВПС США.

"Випробування Росією DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite weapon) показує ще один приклад того, що загрози для космічних систем США і їх союзників реальні, серйозні і зростають. Сполучені Штати готові і зобов'язані стримувати агресію і захищати нації, наших союзників та інтереси США від ворожих дій у космосі", - заявив глава Космічного командування ВПС США Джон Реймонд.

Зазначається, що дане випробування проводиться після маневрів російських супутників у лютому, позначених як "Космос-2542" і "Космос-2543". Тоді в США стверджували, що вони проводили небезпечні маневри поблизу американського супутника.

"Цей тест є ще одним підтвердженням лицемірної пропаганди Росією пропозицій щодо контролю над озброєнням космічного простору, покликаних обмежувати можливості США, але однозначно не маючи наміру зупиняти свої програми з озброєння контрпростору", - сказав Реймонд.