SpaceX перенесла запуск 60 інтернет-супутників – ЗМІ

Компанія SpaceX Ілона Маска, яка планувала 16 квітня вивести на орбіту ще одну партію інтернет-супутників Starlink, відклала свій намір до щонайменше наступного тижня.

Про це повідомляє портал Spaceflight Now з посиланням на джерела.

«Наступний запуск (супутників Starlink – ред.), який планувався на четвер, був відтермінований до щонайменше наступного тижня», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, компанія SpaceX досі націлена на запуск ракети Falcon 9 із партією близько 60 інтернет-супутників Starlink наступного тижня.

Зазначається, що сама причина такого рішення поки що невідома.

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У компанії Ілона Маска не прокоментували новину.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті. Тоді стало відомо, що компанія планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тисяч інтернет-супутників Starlink.