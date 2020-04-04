Ракета SpaceX втретє вибухнула під час випробування

Ракета Starship виробництва SpaceX, яку планують використовувати для польотів на Місяць та Марс, вибухнула під час випробувань — це сталося вже третє.

Про це інформує The Verge.

"Третій прототип ракети нового покоління SpaceX Starship, вибухнув під час випробування тиску на полігоні компанії у Бока-Чіка, штат Техас", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ракета вибухнула після того, як у один з паливних баків закачали рідкий азот. У результаті бак деформувався та розірвався, а це призвело до руйнування всієї ракети.

StarShip SN3 has ruptured due to cryogenic pressurization testing, on to SN4.🚀

(Source:@LabPadre) pic.twitter.com/gXgI7RtVeq — Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) April 3, 2020

Засновник компанії Ілон Маск заявив, що співробітники SpaceX вивчають причини провалу тестування. Він припускає, що причина може бути у неправильних параметрах для тестування.

Інший прототип ракети Starship вибухнув у листопаді минулого року під час випробування тиску. Наприкінці лютого цього року прототип Starship вибухнув під час випробувань після надуву рідким азотом нижньої частини ракети.