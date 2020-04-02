На Одещині провели випробування ракетного комплексу "Нептун"

На полігоні "Алібей" 2 квітня проведено чергове успішне випробування ракетного комплексу Р-360 “Нептун”.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ .

"Сьогодні, 2 квітня, на Одещині здійснено черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 “Нептун”. Пуски здійснювались із Державного випробувального полігона "Алібей" на півдні області", - йдеться в повідомленні.

Згідно з морським приписом 0505/2020 впродовж 2-4 квітня на Державному випробувальному полігоні "Алібей" відбуватимуться пуски, район перекриття яких відповідає аналогічним, що проводились до комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360 МЦ “Нептун”:

Морський район перекритий для пусків "Нептуна" 2-4 квітня 2020 року.

Як повідомлялося, напередодні Державним Київським конструкторським бюро "Луч" проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними.