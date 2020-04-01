Ураження цілі - 120 кілометрів: в Україні випробували ракету "Вільха-М"

Державним Київським конструкторським бюро "Луч" проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними", - повідомив Данілов.

За інформацією секретаря РНБО, реалізація української ракетної програми проходить за активної участі Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.