SpaceX вивела у космос військовий супутник для Південної Кореї

Ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском, успішно вивела у космос супутник зв’язку Anasis II на замовлення збройних сил Південної Кореї.

Трансляцію старту здійснювала в прямому ефірі компанія SpaceX.

Запуск космічного корабля відбувся з американського космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Спочатку старт був запланований на неділю, 19 липня. Однак під час перевірки систем ракети його перенесли на добу через некоректні результати тестів другого ступеня.

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Після успішного старту в понеділок перший ступінь Falcon 9 приземлився на спеціальну платформу в Атлантичному океані. Як зауважили у SpaceX, саме ці перші ступені використовувалися під час запуску на орбіту пілотованого корабля Crew Dragon, який відкрив нову главу в освоєнні космосу в США.

Фото: spacex.com