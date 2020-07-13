SpaceX доставить у космос військовий супутник Південної Кореї

Ракета компанії SpaceX Falcon 9, як планується, 14 липня доставить у космос перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї ANASIS-II.

Про це повідомляється у Twitter на сторінці SpaceX.

«Статичний пожежний тест завершено - запуск Falcon 9 ANASIS-II з SLC-40 у Флориді заплановано на 14 липня», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії Airbus, розроблений у Франції спеціально для Південної Кореї військовий супутник ANASIS-II «забезпечить безпечний зв'язок у широкому діапазоні».

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ANASIS-II буде 52-м запущеним на геостаціонарну орбіту супутником Eurostar E3000.

Фото: www.airbus.com