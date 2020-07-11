SpaceX знову перенесла запуск супутників Starlink

Компанія SpaceX знову перенесла запланований на суботу запуск Falcon 9 з десятою партією мінісупутник для глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

«Переносимо сьогоднішній запуск десятої місії Starlink, щоб залишити більше часу для перевірок; команда працює, щоб визначити наступну можливість запуску», - зазначили у SpaceX.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX планувала 8 липня запустити на орбіту ракету-носій Falcon-9 з 57 супутниками системи Starlink, однак через погодні умови старт відклали.