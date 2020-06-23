В інтернеті запустили онлайн-карту покриття Землі супутниками Starlink

В інтернеті запущена інтерактивна онлайн-карта, яка показує покриття території Землі дією супутників Starlink, завдяки яким вже у 2021 році планується створення повномасштабної мережі, що забезпечуватиме в будь-якому куточку Землі широкосмуговий доступ до інтернету.

Карта, яку створив розробник Грег Моренц і яка має відкриту ліцензію Массачусетського технологічного інституту (MIT), доступна на порталі droid.cafe.

Карта має інтерактивний інтерфейс, зокрема, дозволяє змінювати кут нахилу, збільшувати швидкість обертання зображення Землі, а також змінювати деякі інші параметри.

Як повідомлялося, чергова партія супутників Starlink в кількості 58 апаратів була запущена 13 червня поточного року. Наступний запуск 60 супутників Starlink має відбутися 25 червня о 16:39 за часом Східного узбережжя США (о 22:39 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал.

На сьогодні компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором в світі. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 538 космічних апаратів.

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В рамках проєкту Starlink компанія SpaceX планує вивести на орбіту близько 42 тисяч супутників, які покриють широкосмуговим доступом в інтернет територію всієї планети. Швидкість інтернету в будь-якому куточку Землі становитиме 1 гігабіт за секунду.

Запуск перших 60 супутників Starlink було здійснено в травні 2019 року.