SpaceX відклав запуск нової партії супутників Starlink через негоду

Компанія SpaceX Ілона Маска спробує у четвер вивести на орбіту десяту партію інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє Florida Today.

«Прихильникам запуску ракет потрібно буде почекати ще два дні, аби побачити у небі запуск ракети Falcon 9 від SpaceX із супутниками Starlink» - йдеться у повідомленні.

Новий запуск запланований на четвер після обіду на космодромі у Флориді. Проте шанси на сприятливі погодні умови за два дні наразі становлять лише 40%.

Зазначається, що в разі успішного, вже 10-го запуску супутників Starlink, їхня кількість на орбіті становитиме 600 одиниць.

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Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX 23 червня запустить на орбіту десяту партію супутників Starlink.

Як відомо, супутники Starlink мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує вивести на орбіту 12 тисяч інтернет-супутників Starlink.