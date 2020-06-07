Ілон Маск прокоментував вибух прототипу Starship

На думку глави SpaceX Ілона Маска, вибух прототипу космічного корабля Starship під час статичних вогневих випробувань викликаний проблемами із засобами наземного обслуговування корабля.

Про це він сказав в коментарі журналісту Reuters Джоуї Рулетту, повідомляє Naked Science.

«Невелика перевірка швидкого роз'єднання в результаті обернулася великою проблемою», - підсумував Маск.

Судячи з усього, справа була в несправності так званої пупкової системи - місця з'єднання самої ракети з системами наземного обслуговування. Пупкова система відповідає за завантаження палива, нагнітання тиску і передачу телеметричних даних з апарату. Також механізми швидкого роз'єднання відповідальні за можливість швидкого розчеплення, що дозволяє Starship злітати.

Найбільш ймовірна версія того, що сталося в тому, що замість контрольованого відкачування палива з ракети у підземний резервуар рідкий метан почав розпорошуватися на всі боки і миттєво спалахнув. SN4 став уже четвертим прототипом перспективного космічного корабля, який був знищений під час випробувань за минулі півроку. Проте цей демонстратор раніше успішно витримав 13 різних тестів.

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Starship — пилотируемый космический корабль нового поколения, который вскоре должен заменить все существующие космические системы и ракеты, разработанные в SpaceX. Он будет состоять из многоразовой стартовой ступени SuperHeavy и интегрированной второй ступени в различных модификациях. Вес полезной нагрузки Starship — около 100 тонн.

Аппарат под кодовым обозначением SN4 в начале мая уже успешно проходил огневые испытания. Однако 29-го числа его двигатель проработал лишь несколько секунд, после чего демонстратор технологий был уничтожен мощным взрывом.

фото: Хабр