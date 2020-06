SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

На цей час її орбітальне угруповання складається вже з 480 космічних апаратів.

Запуск двоступеневої ракети був здійснений 21.25 середовища за часом Східного узбережжя США (4 червня 04.25 за Києвом) з космодрому NASA на мисі Канаверал.

Через 15 хвилин після старту група супутників, маса кожного з яких становить 260 кг, відокремилася від другого ступеня і вийшла на еліптичну орбіту. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Перша багаторазова ступінь Falcon 9, яка до цього використовувалася чотири рази, здійснила успішну посадку на плавучій платформі в Атлантиці.

Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g