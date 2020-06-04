SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у четвер, 4 червня, успішно вивела на низьку навколоземну орбіту чергові 60 мінісупутників, призначених для розгортання інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

На цей час її орбітальне угруповання складається вже з 480 космічних апаратів.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Запуск двоступеневої ракети був здійснений 21.25 середовища за часом Східного узбережжя США (4 червня 04.25 за Києвом) з космодрому NASA на мисі Канаверал.

Через 15 хвилин після старту група супутників, маса кожного з яких становить 260 кг, відокремилася від другого ступеня і вийшла на еліптичну орбіту. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Перша багаторазова ступінь Falcon 9, яка до цього використовувалася чотири рази, здійснила успішну посадку на плавучій платформі в Атлантиці.

Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Нагадаємо: це вже восьме виведення на орбіту групи супутників Starlink. Останнє відбувся 23 квітня.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а надалі - 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі.