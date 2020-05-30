Вже четвертий корабель Starship Маска вибухнув

У Техасі в ході випробувань вибухнув дослідний зразок космічного корабля Starship, розробленого компанією SpaceX Ілона Маска. Це вже четвертий інцидент під час випробувань ракети Starship.

Про це інформує Neowin.

"Однак цього разу після успішного завершення статичного тесту вогнем прототип ракети SN4 вибухнув на випробувальному стенді", - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у п'ятницю на полігоні Бока-Чіка, штат Техас, близько 01:49 за місцевим часом, протягом двох хвилин після випробування двигуна Raptor, встановленого на кораблі Starship SN4.

Як зазначається, причиною вибуху міг стати «певний неконтрольований витік рідини».

Це вже не перший інцидент з дослідним зразком космічного корабля Starship.

Як відомо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує у майбутньому відправити людей на Місяць або на Марс саме на космічному кораблі типу Starship.

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Інший прототип ракети Starship вибухнув у листопаді минулого року під час випробування тиску.

Наприкінці лютого цього року прототип Starship вибухнув під час випробувань після надуву рідким азотом нижньої частини ракети.

На початку минулого місяця третій прототип ракети нового покоління SpaceX Starship вибухнув під час випробування тиску на полігоні компанії у Бока-Чіка, штат Техас.