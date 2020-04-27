Прототип космічного корабля Маска успішно пройшов тест

Прототип космічного корабля Starship SN4 компанії SpaceX Ілона Маска успішно пройшов випробовування на кріогенний тиск.

Про це повідомив сам Маск у Twitter.

SN4 passed cryo proof! 😅 pic.twitter.com/EJakThZRGF — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2020

«SN4 пройшов тест на кріогенний тиск», - написав він.

Як повідомляє CNN, саме випробовування апарату на кріогенний тиск є необхідним для того, аби підтвердити, що космічний корабель «зможе продовжити роботу, попри високий тиск від дуже холодного палива у космосі».

За словами Маска, впродовж цього тижня буде здійснений наступний крок – тестування двигуна.

Зазначається, що попередні прототипи Starship не проходили успішно тест на кріогенний тиск.

Як відомо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує у майбутньому відправити людей на Місяць або на Марс саме на космічному кораблі типу Starship.