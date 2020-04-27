Прототип космічного корабля Маска успішно пройшов тест
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Укрінформ
Прототип космічного корабля Starship SN4 компанії SpaceX Ілона Маска успішно пройшов випробовування на кріогенний тиск.
Про це повідомив сам Маск у Twitter.
SN4 passed cryo proof! 😅 pic.twitter.com/EJakThZRGF— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2020
«SN4 пройшов тест на кріогенний тиск», - написав він.
Як повідомляє CNN, саме випробовування апарату на кріогенний тиск є необхідним для того, аби підтвердити, що космічний корабель «зможе продовжити роботу, попри високий тиск від дуже холодного палива у космосі».
За словами Маска, впродовж цього тижня буде здійснений наступний крок – тестування двигуна.
Зазначається, що попередні прототипи Starship не проходили успішно тест на кріогенний тиск.
Як відомо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує у майбутньому відправити людей на Місяць або на Марс саме на космічному кораблі типу Starship.