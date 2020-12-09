Іран починає випробовувати на людях власну COVID-вакцину

Іран оголосив про початок випробування власної вакцини на людях, зазначивши, що вона буде тестуватися на добровольцях у три етапи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве інформагентство FARS.

«Почалися випробування на людях вакцини від коронавірусу вітчизняної розробки, за добровольцями будуть спостерігати протягом одного місяця для вивчення результатів» , – заявив представник Організації з контролю за продовольством і ліками Кіянуш Джаханпур.

Він зазначив, що вакцина буде вводитися добровольцям у віці від 18 до 50 років із негативними тестами на коронавірус двічі. Після цього у них перевірять рівень антитіл та імунітету.

В ході другого та третього етапів випробувань на людях іранської вакцини проти коронавірусу буде перевірено більше добровольців.

За словами Джаханпура, вакцина отримає необхідну ліцензію на масове виробництво, якщо вона виявиться ефективною.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Саїд Намак зазначав, що іранська вакцина буде готова до весни 2021 року.

У листопаді Намакі оголосив, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила результати випробувань вакцини проти коронавірусу, проведених чотирма іранськими компаніями.

Як повідомляв Укрінформ, через накладені США санкції уряду Ірану не вдається організувати на міжнародному ринку процес закупівлі вакцини від COVID-19.

За даними сайту Worldomеter, станом на 9 грудня на території Ірану зафіксовано 1 062 397 випадків COVID-19, з них – 50 917 летальних, ще 754 224 особи одужали.

Всього у світі зареєстрували 68 567 527 випадків коронавірусу. Зокрема з них - 1 563 130 смертей і 47 462 104 видужань.

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