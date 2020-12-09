Суд залишив під арештом журналістку TUT.BY, яка написала про активіста Бондаренка

Журналістка TUT.BY Катерина Борисевич, яка написала статтю про те, що в крові загиблого білоруського активіста Романа Бондаренка не було алкоголю, залишається в СІЗО.

Як передає Укрінформ з посиланням на TUT.BY, таке рішення ухвалив суд Центрального району.

9 грудня суд Центрального району розглянув скаргу захисника Катерини Борисевич на взяття її під варту.

Журналістці та лікарю Артему Сорокіну, які проходять обвинуваченими у справі про розголошення медичної таємниці, обрали найсуворіший запобіжний захід, попри те, що у них є неповнолітні діти, Катерина одна виховує доньку.

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Суддя Тетяна Оковита постановила залишити скаргу без задоволення. Таким чином, Катерина залишається в СІЗО. Точний термін обраного запобіжного заходу нам невідомий, оскільки з адвокатів взяли підписку про нерозголошення.

Виходячи з практики, можна припустити, що йдеться про два місяці, тобто до 19 січня 2021 року, повідомляє видання.

Розгляд скарги проходив у закритому режимі. Публічно було оголошено тільки рішення, саму Катерину до суду не доставили, і на оголошення навіть не підключили її по Скайпу.

На процесі були присутні захисники Михайло Боднарчук та Андрій Мочалов, а також прокурор. Захист просив обрати щодо Катерини Борисевич захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДІА» Людмила Чекіна і відомий адвокат Дмитро Горячко направили до суду клопотання, в якому вказували, що готові дати особисту поруку Борисевич про те, що вона, перебуваючи на волі, не перешкоджатиме слідству. Однак суддя Тетяна Оковита залишила скаргу без задоволення.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 178 КК (Розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки, санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі зі штрафом і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю або без позбавлення права на роботу і професію), слідство ведуть співробітники прокуратури. Обвинувачення висунуто журналістці Катерині Борисевич, яка готувала статтю про Романа Бондаренка, і лікарю Артему Сорокіну, який надавав йому медичну допомогу.

Розголошення лікарської таємниці кримінальним законом віднесено до категорії менш тяжких злочинів, натомість до фігурантів обрано найсуворіший запобіжний захід - взяття під варту.

Наголошується, що ні Сорокін, ні Борисевич раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, є громадянами Білорусі, мають постійне місце проживання в країні, роботу, позитивну характеристику з місця роботи.

Найбільші редакції незалежних ЗМІ і журналістські організації зверталися до Генеральної прокуратури з проханням обрати Катерині Борисевич запобіжний захід, не пов'язаний з триманням в СІЗО, однак і ці доводи були проігноровані.

За висунутим обвинуваченням Борисевич і Сорокіна можуть утримувати під вартою до шести місяців.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого невідомі в масках викрали з так званої площі Змін. За кілька годин 31-річного чоловіка з тяжкими травмами було доставлено в лікарню, де він і помер. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста.

У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.