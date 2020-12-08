Польща закупила 60 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Польща вже замовила 60 мільйонів доз вакцини від коронавірусу у шести виробників.

Про це написав у Фейсбуці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На цей час ми вже зарезервували і закупили понад 60 млн доз вакцини від шести провідних світових виробників”,- написав Моравецький.

Він додав, що настав час для реалізації Національної програми вакцинації від COVID-19.

Згідно з проєктом програми, який ще має бути затверджений, спочатку вакцинуватиметься медичний персонал, працівники соціальних служб. Після того щеплення робитимуть старшим особам (віком від 60 років), а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

Як повідомив на пресконференції у вівторок голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, вакцинація в Польщі розпочнеться у січні наступного року. Точний термін проведення щеплень залежатиме від виробників вакцини і як швидко вона потраплятиме до Польші.

За минулу добу в Польщі зафіксовано понад 8,3 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли 411 осіб. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії у країні перевищила мільйон, вилікувалися вже понад 730 тисяч. Померли від COVID-19 понад 20,5 тисячі поляків.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 68 053 518 випадків COVID-19, зокрема 1 553 140 летальних, одужали 47 143 862 особи.

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