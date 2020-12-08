Путін заморозив на три роки пенсійні «скарбнички» росіян

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про продовження до 2023 року включно "заморожування" на формування пенсійних накопичень.

Як передає Укрінформ, документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Рішення про запровадження мораторію на формування накопичувальної частини пенсії в рамках обов'язкового пенсійного страхування російська влада вперше ухвалила в 2014 році. Після цього він щороку продовжувався: 6% від зарплатні росіян в рахунок накопичувальної частини пенсії направляються в страхову частину. Таким чином уряд РФ балансує бюджет Пенсійного фонду - без "заморожування" для цього необхідне було б значне збільшення трансферту з федерального бюджету.

Закон, опублікований у вівторок, встановлює обов'язок Пенсійного фонду Росії (ПФР) у 2023 році враховувати внески на обов'язкове пенсійне страхування, виходячи з направлення повного розміру індивідуальної частини тарифу страхового внеску на фінансування страхової пенсії (накопичувальна частина формуватися не буде). Такий самий підхід реалізований щодо страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, які надходять у 2014-2022 роках.

Продовження мораторію дозволить заощадити в 2023 році, за попередньою оцінкою, 669,3 млрд рублів ($9 млрд) - на цю суму зменшиться обсяг трансферту ПФР на обов'язкове пенсійне страхування, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Закон набере чинності з 1 січня 2021 року.