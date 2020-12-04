Путін виглянув на тиждень з ковідного «бункеру». Навіщо?

Портрет сусідньої країни, намальований графіком її правителя

Президент Росії живе добре, точніше - дуже добре, розкішно. І в ідеалі хоче жити якомога довше, за традицією царів давнини - вічно. Тому за тією самою традицією значні фінанси в Росії вкладаються у науково-магічні пошуки максимального продовження життя.

Відповідно, Путін панічно боїться хвороб. Коли COVID-19 лише стукався в двері, а роспроп ще кричав, ніби цей «коронований вірус» для росіян не страшний, у Кремлі вже проводилися особливі запобіжні заходи.

СИБІРСЬКИЙ ЦИРУЛЬНИК, АБО БОЖЕВІЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ ВВП

А вже з початком пандемії коронавірусу вони стали просто безпрецедентними. Двотижневі карантини для всіх, хто мав зустрітися з Сонцеликим. Спеціальні дезінфікуючі тунелі у путінських резиденціях тощо.

Фото: АА

ВВП взагалі став домосідом і полюбив «удальонку». У народі з'явився стійкий вираз і відповідний до нього образ: «Дед в бункере». Путін міг тижнями ніде не з'являтися. Правда, іноді приводом для цього був не лише страх захворіти, а й звична його піарівська тактика - йти у підпілля, ховатися на якийсь час від чогось поганого, програшного, щоб асоціюватися виключно з переможними новинами.

Однак на цьому тижні, з початком грудня, почалася якась неймовірна активність Владіміра Владіміровіча. Тут все упереміш - далекі виїзди, походи, зустрічі, як наживо, так і онлайн. І все це кожного дня. Судіть самі.

1 грудня.

Робоча поїздка до Тобольська Тюменської області з відвідуванням найбільшого нафтохімічного комплексу «ЗапСибНефтехим» компанії «СИБУР Холдинг» (особисто).

Зустріч з губернатором Тюменської області Алєксандром Моором (особисто).

Зустріч з мільярдером Леонідом Міхельсоном і Головою правління компанії «СИБУР Холдинг» Дмітрієм Коновим (особисто).

Зустріч з Леонідом Міхельсоном і Дмітрієм Коновим / Фото: kremlin.ru

2 грудня.

Сесія Ради Організації Договору про колективну безпеку (онлайн з резиденції в Ново-Огарьово, умовно кажучи, «бункеру»).

Відкриття медичних центрів Міноборони для лікування пацієнтів з COVID-19 (онлайн з Ново-Огарьово).

Робоча зустріч з Сергієм Куликовим, який замінив Анатолія Чубайса на посаді глави «Роснано» (онлайн з Ново-Огарьово; до речі, «нано-технології» – це один з планованих варіантів безсмертя: нано-роботи, які ремонтують організм зсередини).

3 грудня.

Зустріч з представниками громадських організацій інвалідів (онлайн-блаблабла з Ново-Огарьово).

4 грудня.

Участь у міжнародній конференції зі штучного інтелекту та аналізу даних Artificial Intelligence Journey (онлайн, мабуть, з Ново-Огарьово; і це інший варіант безсмертя - пересаджування інформації на незношувані носії, чіпування).

Конференція зі штучного інтелекту / Фото: kremlin.ru

Зустріч з главою Сбєрбанка Германом Грефом (особисто ?).

5 грудня

Зустріч з волонтерами та фіналістами конкурсу "Доброволец России" (онлайн, мабуть, з Ново-Огарьово).

Шалена активність. Яким же є пояснення? А дуже простим: за тиждень, 17 грудня, відбудеться підсумкова щорічна пресконференція Путіна. І перед нею треба надолужити довгі тижні сидіння у бункері, створити образ енергійного, сміливого лідера, який не боїться спілкування з людьми, який зі знанням справи може сказати: «Я тут был в…», «Я вот летал на…», «Недавно общался с…».

А для нас ще важливо, що у зустрічах і супутніх їм рішеннях є цікаві деталі, які дають дуже точну «миттєву фотографію» Російської Федерації в її нинішньому дивному стані.

ВАЖЛИВІ ДЕТАЛІ МАЛОВАЖЛИВИХ ЗУСТРІЧЕЙ

Скажімо, поїздка до Тобольська на «ЗапСибНефтехим». Те, що саме туди, і зустрічі саме з Міхельсоном і Коновим - багато у чому випадковість. Але головне - що не на якусь вотчину «Газпрома». Навколо нього новини останнім часом не дуже хороші: за три квартали року держкомпанія напрацювала на збитки у майже 3 млрд доларів. В основному через безглузді проєкти (суть яких у тому, щоб перекачати гроші в потрібні кишені) на кшталт газопроводу «Сила Сибири», який йде в Китай. Правда, той самий Міхельсон за ті самі три квартали теж щось втратив, його капітал зменшився на $1,53 млрд. Але це не так помітно і він на зустрічі з Путіним міг сміливо розповідати про «вигідні» спільні проєкти з КНР.

А тепер перейдемо до подій 2 грудня – тут було особливо щільно і цікаво. Скажімо, звільнення Чубайса. Це ж козирний валет, якого Путін довго притримував до гірших часів. І ось вони, ймовірно, настали. Річ у тому, що Анатолій Чубайс як творець російської приватизації – об'єкт загальної ненависті, яка культивується, у тому числі, і державними ЗМІ. При цьому він довго залишався на вищих і грошовитих посадах, таких, як глава «Роснано». І ось, нарешті, багаторічні мрії електорату збулися. Чубайса прибрали. Причому - увага, для візантійської політики це важливо! - без особистого спілкування і без називання прізвища. Поганий знак - у разі необхідності не виключений варіант судового переслідування, що також викличе радість народну.

Путін і Анатолій Чубайс / Фото: kremlin.ru

А хто ж на зміну? 44-річний бюрократ з військовим минулим Сергій Куликов. Головна його ділова якість, вона ж перевага - висуванець глави «Ростеха» Сергія Чемезова. А це вже людина з найближчого кола Путіна, разом кагебешили у Дрездені.

Не менш цікавим був інший захід 2 грудня, який звучить багатоскладово: відеоконференція, присвячена відкриттю багатофункціональних медцентрів Міноборони РФ. Здавалося б, нудьга безпросвітна. Але тут з ранку надійшло повідомлення, що Велика Британія першою в світі схвалила коронавірусну вакцину (Pfizer/BioNTech, яка пройшла усі необхідні випробування). Замовлено для початку 40 млн доз, які потрібні для вакцинації 20 млн осіб. Перші дози надійдуть до країни вже найближчими днями.

Ну, ніфігасе, який жорстокий удар по самолюбству! І Путін на нараді робить несподівану для всіх заяву. У Росії вироблено близько 2 млн доз вакцини "Спутник V" (у сенсі клінічних випробувань вона, як і раніше, вважається дещо сумнівною). Тому вакцинування треба почати терміново - з наступного тижня.

Для віцепрем'єрки РФ Тетяни Голікової це стає тим ще сюрпризом, вона розуміє, що країна до масштабного вакцинування не готова і намагається спустити справу на гальмах. Мовляв, так, наступного тижня зберемо дані, підіб'ємо підсумки і почнемо вакцинацію «уже в декабре». Але, звичайно, ці наївні жіночі хитрощі були одразу ж розкушені. Ні-ні, ніяких відкладань у довгий ящик, сказано, на наступному тижні - значить, на наступному. «Ха-ха, да-да, конечно!» - з чиновницькою принциповістю відповіла Голікова. Після чого і всі російські бюрократи заходилися розповідати, яке це своєчасне рішення, до якого країна давно дозріла.

Фото: kremlin.ru

Відзначимо також засідання Ради ОДКБ. Тут найважливішим був виступ Путіна на підтримку Нікола Пашиняна: «Наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь». Це змінює дуже багато що! Раніше Пашинян-1 був висуванцем «цветной революции». А зараз, після програної війни (в якій Кремль не зробив нічого для допомоги союзнику), Пашинян-2 стає усім зобов'язаний Путіну – по суті, стає його висуванцем, з усіх боків залежним від нього. Завіса…

ОСТАННІ ШТРИХИ - ПРЕМ'ЄР НА ПІДТАНЦЬОВЦІ

Втім, ні. Ще привідкриємо завісу майбутнього. Наступного тижня програма у Путіна заявлена поки не настільки велика. Лише один захід, але який! Дуже резонансний, про який багато говоритимуть і який багато цитуватимуть. У четвер - зустріч з членами Ради з прав людини (з кожним роком все більш сервільної). І ось так, з такою двотижневою підготовкою вже точно можна виходити на підсумкову щорічну пресконференцію.

Але нам, для повноти картини, корисно ще подивитися на активність іншого високопосадовця Росії - її прем'єра. Отже, прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін у середу, 2 грудня, провів традиційну зустріч з колегою, прем'єром Держради КНР Лі Кецяном. Практичного сенсу вона не мала, але є дуже важливою піарівськи – для створення картинки тісного союзу двох держав (з явним антизахідним акцентом). Нудно, але зафіксували. Далі - цікавіше.

З четверга Мішустін змушений був розвинути бурхливу діяльність з реалізації іншої піарівської акції - вакцинації. Увага, до 8 грудня російський прем'єр доручив затвердити тимчасові правила для доставки коронавірусної вакцини.

Зацініть, досі немає протоколу перевезення вакцини, його тільки мають розробити і затвердити – до вівторка! І лише після цього можна починати розвозити усі ці ампули і баночки. А наприкінці тижня - кров з носу - вже має початися вакцинування. І все тільки для того, щоб втерти носа зарозумілій «англійці».

Міхаіл Мішустін

І ось ще - у п'ятницю Мішустін візьме участь у засіданні Євразійської міжурядової ради. Ну, це приблизно як у Путіна з ОДКБ, тільки бла-бла-бла не про армію і безпеку, а про розквіт економіки та інтеграцію євразійського простору.

Усе разом це дає адекватну, точну картинку сучасної Росії - піарівської, імітаційної країни. Багаті мінеральні ресурси, накопичена фінансова «подушка», велика армія і ядерний потенціал, довготерпіння народу - дають їй досить великий запас міцності. І уся ця абсурдна конструкція за 20 років устоялася, всі її деталі притерлися одна до одної. А локальні пожежі всередині країни (Інгушетія, Хабаровськ, Башкирія) і по периметру (Білорусь, Киргизстан, Карабах) гасяться тренованими бригадками підручних до стану довгого тління.

Тож правитель Росії, який до ковідного 2020 року дещо втратив звичну пассіонарність, може і далі жити спокійно, в своє задоволення. Наразі у нього лише дві важливих проблеми - підтримувати а) своє здоров'я і б) красиву картинку в медіа. А там, дивись, і секрети безсмертя відкриють. Усе решта - в хвилини особливого натхнення. При цьому резерви для того, щоб не лише добре жити самому, але і заважати нормально жити іншим, у нього поки є.

Олег Кудрін, Рига

Перше фото kremlin.ru і з відкритого доступу