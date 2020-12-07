Більшість людей залишаються сприйнятливими до коронавірусу — ВООЗ

Більшість людей у світі залишаються сприйнятливими до коронавірусу попри наявність імунітету у тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Попри свої обмеження, результати (дослідження – ред.) досить послідовні: вони говорять нам, що більшість населення світу залишається сприйнятливою до зараження вірусом COVID-19», - повідомив він.

Глава ВООЗ додав, що в організації ще досліджують наскільки сильно імунітети, у тих хто вже перехворів на коронавірус, відрізняються у різних країнах та скільки вони тривають.

Він також порадив країнам вакцинувати в першу чергу людей, які цього найбільше потребують.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 грудня у світі зафіксували 67 392 712 випадків коронавірусу. З них – 1 541 745 летальних, 46 583 680 осіб видужали.