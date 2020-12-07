Литва посилює карантин і забороняє виходити з дому без поважних причин

Уряд Литви вирішив посилити з середи умови карантину і продовжив його до кінця року, людям пропонується залишати місце проживання тільки з поважної причини, старшокласники навчатимуться дистанційно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті національного телерадіомовлення LRT.

Під час карантину жителі Литви зможуть залишати місце проживання тільки для роботи, відвідання місць торгівлі, закладу охорони здоров'я або для отримання інших послуг. Державні і муніципальні відомства переходять до дистанційної роботи і дистанційного обслуговування, школу продовжать відвідувати тільки учні початкових класів, у магазинах будуть заборонені акції, також забороняються приватні свята за участі більш як двох сімей.

Постанова уряду Литви набуває чинності 9 грудня, а карантин продовжено до півночі 31 грудня.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Литви Ауреліюс Верига зазначив, що було прийнято рішення поки що не вводити обмеження на пересування громадян, сподіваючись на свідомість жителів країни. Глава відомства не виключає, що новий уряд може запровадити такі обмеження, як це було зроблено під час великодніх свят. За підрахунками експертів, якщо не будуть посилені вимоги карантину, кількість нових заражень COVID-19 може зрости до чотирьох тисяч на день.

За минулу добу в Литві підтверджено 1386 нових випадків зараження коронавірусом, померли ще 11 осіб. За весь час пандемії померли від COVID-19 637 осіб, з інших причин - 326 заражених. Загалом після початку пандемії в Литві встановлено 76 36 випадків зараження коронавірусом, все ще хворі 44 625 осіб, 30 449 осіб одужали.Фото:

Фото: D.Umbraso/LRT