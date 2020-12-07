Коронавірус: Данія до кінця року закриває бари, ресторани і спортзали

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про місцеві обмеження, згідно з якими до кінця року будуть закриті ресторани, бари, театри і кінотеатри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Обмеження, які також включають закриття парків розваг, зоопарків і спортивних залів в 38 муніципалітетах, стосуються Копенгагена і прилеглих до нього муніципалітетів, а також другі і треті за величиною міста Данії Орхус і Оденсе.

Обмеження набирають чинності в середу і запроваджуються у зв'язку з тим, що в останні тижні в Данії спостерігається стійке зростання випадків COVID-19.

У країні зареєстровано 90 603 випадки захворювання і 885 смертей.

«Зростання викликає занепокоєння», - наголосила Фредеріксен.

Данія в понеділок також посилила обмеження громадських зборів до 10 осіб і закликала, щоб приватні збори поважали це число. Уряд до того ж розширив вимоги носити маски в громадському транспорті і в магазинах. Крім того, учнів 5-го класу та старше переводяться на дистанційне навчання на тиждень перед різдвяними святами.

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Станом на 7 грудня у світі зафіксували 67 392 712 випадків коронавірусу, з них – понад 1,5 млн летальних, понад 46,5 млн осіб видужали.