Греція продовжила карантин до 7 січня

Уряд Греції продовжив до 7 січня обмежувальні заходи, спрямовані на стримування поширення COVID-19 в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Обмеження включають нічну комендантську годину та заборону на виїзд за межі префектур.

Також до 7 січня не працюватимуть школи, ресторани, бари, корти та гірськолижні курорти, повідомив речник уряду Стеліос Петсас.

За його словами, уряд оголосить про заходи щодо церков, перукарень та роздрібних магазинів пізніше цього тижня.

Це вже третє продовження обмежувальних заходів, які спочатку мали закінчитися 30 листопада.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада у Греції був введений тритижневий карантин. Усі магазини, крім супермаркетів та аптек, були зачинені, а поїздки до інших регіонів заборонені. Для того, щоб вийти на вулицю, людям потрібно було отримати спеціальне смс-повідомлення. Також обов'язковим є носіння маски в громадських місцях. Середні школи перейшли на дистанційне навчання. Раніше грецький уряд продовжив карантин до 7 грудня, а потім до 14 грудня.

Станом на 7 грудня у світі зафіксували 67 392 712 випадків коронавірусу, з них – понад 1,5 млн летальних, понад 46,5 млн осіб видужали.

У Греції з початку пандемії коронавірусу зафіксували 115 471 випадок, з них – понад 3 тис. летальних.