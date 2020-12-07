Берлін, Париж і Лондон застерігають Тегеран від розширення ядерної програми

Як передає Укрінформ, йдеться у спільній заяві МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії у відповідь на плани Ірану розширити ядерну програму та обмежити доступ до інспекцій МАГАТЕ.

«Нещодавнє оголошення МАГАТЕ про намір Ірану встановити три додаткові каскади вдосконалених центрифуг на збагачувальному урановому заводі в Натанзі є порушенням JCPoA і викликає глибоке занепокоєння», - заявляють у трьох міністерствах.

Дипломати із занепокоєнням звертають увагу на нещодавно ухвалений іранським парламентом закон, який у разі його впровадження значно розширить ядерну програму країни та обмежить доступ для інспекцій з боку МАГАТЕ. «Такі заходи є несумісними із JCPoA та іншими ядерними зобов'язаннями Ірану», - зазначається у заяві.

У зовнішньополітичних відомствах трьох європейських країн також підкреслили, що такий підхід Ірану поставить під загрозу спільні зусилля партнерів щодо збереження JCPoA. Автори заяви вітають і зауваження обраного президента США Джо Байдена щодо JCPoA та зазначають, що дипломатичний спосіб вирішення питань щодо Ірану відповідає інтересам усіх сторін. Для самого Ірану повернення до JCPoA також було б корисним, йдеться в заяві.

Читайте також: НАТО підтримує діалог між США і Росією щодо контролю над ядерною зброєю

У ній нагадується, що уряди Франції, Німеччини та Великої Британії невтомно працювали, щоб ухвалити Віденську ядерну угоду з Іраном (JCPoA), яка, зокрема, залишається на сьогодні найкращим способом контролю та обмеження іранської ядерної програми.

Як повідомлялося, Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану. Водночас 8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з даної угоди і поновлення санкцій проти Ірану.