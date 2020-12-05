Аргентина вводить «податок мільйонера» для боротьби з COVID-19

Аргентина запровадила новий податок для найбагатших громадян на оплату предметів медичного призначення та заходів допомоги в умовах пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Одноразовий збір, який отримав назву «податок мільйонера», був ухвалений сенаторами у п'ятницю 42 голосами за, проти виступили 26.

Податок доведеться платити тим аргентинцям, у кого є активи на суму понад 200 мільйонів песо (2,5 мільйона доларів), а це близько 12 000 осіб.

Прогресивна ставка на активи на території Аргентини - до 3,5%, до 5,25% - за межами країни.

В Аргентині на сьогодні близько 1,5 мільйона випадків зараження і майже 40 000 смертей від коронавірусу.

Країна сильно постраждала від пандемії. Заходи коронавірусної ізоляції ще більше послабили економіку, яка і без того бореться з безробіттям, високим рівнем бідності та величезним державним боргом. Аргентина перебуває в рецесії з 2018 року.

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