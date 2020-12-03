В Італії обмежать подорожі на різдвяні свята
Укрінформ
В італійському уряді погодили жорсткі обмеження на подорожі під час різдвяно-новорічного періоду з метою стримання розповсюдження коронавірусної хвороби.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство ANSA.
Зазначається, що влада вирішила заборонити пересування між регіонами Італії з 21 грудня.
Також італійцям заборонять вибиратися до своїх відпочинкових апартаментів на морі чи в горах до 6 січня.
Як повідомляється, винятками будуть подорожі з робочою метою, з причин хвороби та у випадку інших невідкладних ситуацій.
Окрім того, італійський уряд закликав громадян не вирушати у мандрівки 24, 25 та 26 грудня, а також 1 січня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що в Італії заборонять виходити з дому для вуличного святкування новорічної ночі з огляду на загальнонаціональний карантин, який триває в країні з 4 листопада.