В Італії обмежать подорожі на різдвяні свята

В італійському уряді погодили жорсткі обмеження на подорожі під час різдвяно-новорічного періоду з метою стримання розповсюдження коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство ANSA.

Зазначається, що влада вирішила заборонити пересування між регіонами Італії з 21 грудня.

Також італійцям заборонять вибиратися до своїх відпочинкових апартаментів на морі чи в горах до 6 січня.

Як повідомляється, винятками будуть подорожі з робочою метою, з причин хвороби та у випадку інших невідкладних ситуацій.

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Окрім того, італійський уряд закликав громадян не вирушати у мандрівки 24, 25 та 26 грудня, а також 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в Італії заборонять виходити з дому для вуличного святкування новорічної ночі з огляду на загальнонаціональний карантин, який триває в країні з 4 листопада.