Іспанія посилить карантин на Різдво

Іспанська влада після узгодження з місцевими адміністраціями ухвалила рішення про обмеження зібрань і внутрішніх переміщень людей в період новорічно-різдвяних свят для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Так, із 23 грудня по 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, крім відвідання сім'ї. Проте досі не відомо, яким чином уряд збирається це контролювати.

Число ж людей, що зможуть збиратися на родинне святкування, обмежується до 10. Утім, раніше кількість людей, яка могла зібратися разом, становила максимум 6 осіб, за винятком кількох регіонів.

Наголошується, що в Іспанії кожен регіон може вводити обмеження самостійно.

Іспанія була першою державою ЄС, де кількість хворих на COVID-19 перевищила 1 мільйон. Загалом від початку пандемії там підтверджено вже понад 1,6 млн випадків коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 3 грудня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 перевищила 64,8 млн осіб. При цьому 44 942 114 осіб одужали, 1 499 355 пацієнтів померли.

Фото: AA