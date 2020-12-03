Коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей - ООН

Понад мільярд людей до 2030 року можуть опинитися за межею бідності через довгострокові наслідки пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

Як зазначається, такі цифри чекають на людство у випадку найгіршого сценарію, якщо «постковідне» відновлення затягнеться, а економічна криза продовжуватиметься. Зокрема, такі обставини заженуть в злидні додаткових 207 мільйонів людей.

Якщо ж пандемія продовжиться із поточними показниками смертності та згідно з останніми прогнозами економічного зростання від Міжнародного валютного фонду, то протягом наступних 10 років ще 44 мільйони людей опиняться за межею бідності.

Втім, як запевнили в ПРООН, таких показників крайньої бідності можна уникнути, впроваджуючи інвестиції у програми соціального забезпечення, управління, цифровізацію та зелену економіку.

Завдяки вищепереліченим крокам, на думку спеціалістів ПРООН, можна вивести з бідності 146 мільйонів людей.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в ООН порахували, що рекордні 235 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2021 році через наслідки пандемії COVID-19.