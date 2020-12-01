Гуманітарної допомоги наступного року потребуватимуть 235 мільйонів людей – ООН

Рекордні 235 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2021 році через наслідки пандемії COVID-19. Це на 40% більше, ніж у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в доповіді Управління ООН з координації гуманітарних справ (ОСНА).

«Криза COVID-19 зіштовхнула мільйони людей з бідністю та сприяла гігантському зростанню гуманітарних потреб», - зазначив голова ОСНА Марк Лоукок.

За його словами, малозабезпечене населення планети, окрім негативного впливу від природних лих, воєнних конфліктів та змін клімату, страждає від критичної бідності та голоду, спричинених коронавірусною пандемією.

За підрахунками організації, для реагування на наслідки пандемії у гуманітарній сфері необхідно зібрати від країн-донорів 35 мільйонів доларів.

Ці гроші необхідні для забезпечення 160 мільйонів знедолених людей у 56 країнах світу притулком, їжею та медичною допомогою.

Решті населення зобов’язалися допомогти Червоний Хрест та інші організації.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 грудня у світі зафіксували 63 589 725 випадків коронавірусу, зокрема 1 473 926 смертей і 43 984 723 випадки одужання.