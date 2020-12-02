ООН закликає до глобальної солідарності у боротьбі із COVID-19 та СНІД

Світовій спільноті необхідно проявити глобальну солідарність та відповідальність для перемоги не лише над пандемією COVID-19, а й СНІДу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Сіньхуа.

“Незважаючи на значні успіхи, пов’язана зі СНІДом, надзвичайна ситуація ще не завершена. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) досі щорічно інфікує 1,7 млн людей та вбиває близько 690 тис”, - сказав Гутерреш.

Він закликав світ не забувати про СНІД на тлі коронакризи та звернув увагу на вплив нерівностей, що призводять до підвищеної уразливості найбільш незахищених. “COVID-19 став для світу дзвіночком. Нерівності у здоров’ї стосуються нас усіх. Ніхто не може бути в безпеці, поки всі не будемо в безпеці”, - зазначив генсек.

На його переконання, “багатство не повинне визначати, чи отримає людина необхідну їй медичну допомогу”. “Нам необхідна доступна усім й усюди вакцина від COVID-19 й лікування та піклування при ВІЛ”, - розповів Гутерреш.

Нагадаємо, 1 грудня у світі відзначався Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його цьогорічною темою була: “Глобальна солідарність, спільна відповідальність”.

Фото: en.dialoq.info