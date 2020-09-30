Помер чоловік, який першим у світі вилікувався від СНІДу
Як передає Укрінформ, про це передає NBC Palm Springs.
Зазначається, що Браун помер від лейкемії у вівторок після обіду у своєму будинку.
У 1995 році у нього діагностували інфекційне захворювання ВІЛ/СНІД. Вже у 2007 році у чоловіка, який на той час працював перекладачем у Берліні, перший раз виявили лейкемію. Під час лікування, лікарі встановили у Брауна не тільки ремісію від лейкемії, але й те, що він одужав від ВІЛ/СНІД.
Через понад 20 років лікарі змогли вилікувати від ВІЛ/СНІД ще одного пацієнта саме завдяки методу лікування, який вони застосували до Брауна.
За даними видання, п’ять місяців тому у Брауна знов стався рецидив лейкемії.
Зазначається, що після свого переїзду до містечка Палм Спрінгс у Каліфорнії, він подорожував світом, розповідаючи про своє вилікування від ВІЛ/СНІД.