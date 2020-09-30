Помер чоловік, який першим у світі вилікувався від СНІДу

У каліфорнійському місті Палм Спрінгс помер 54-річний Тімоті Рей Браун, який став першою людиною у світі, що вилікувалася від інфекційного захворювання ВІЛ/СНІД.

Як передає Укрінформ, про це передає NBC Palm Springs.

Зазначається, що Браун помер від лейкемії у вівторок після обіду у своєму будинку.

У 1995 році у нього діагностували інфекційне захворювання ВІЛ/СНІД. Вже у 2007 році у чоловіка, який на той час працював перекладачем у Берліні, перший раз виявили лейкемію. Під час лікування, лікарі встановили у Брауна не тільки ремісію від лейкемії, але й те, що він одужав від ВІЛ/СНІД.

Через понад 20 років лікарі змогли вилікувати від ВІЛ/СНІД ще одного пацієнта саме завдяки методу лікування, який вони застосували до Брауна.

За даними видання, п’ять місяців тому у Брауна знов стався рецидив лейкемії.

Зазначається, що після свого переїзду до містечка Палм Спрінгс у Каліфорнії, він подорожував світом, розповідаючи про своє вилікування від ВІЛ/СНІД.