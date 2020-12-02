Антитіла до коронавірусу можуть пів року триматися в організмі

Група японських вчених встановила, що антитіла до коронавірусу (COVID-19) можуть впродовж пів року триматися в людському організмі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У дослідженні взяли участь 376 людей, віком від 20 до 70 років, які інфікувалися коронавірусом між лютим і травнем цього року. Вчені проаналізували зразки крові через шість місяців після того, як люди захворіли на коронавірус.

Дослідники виявили нейтралізуючі антитіла у 97% людей, у яких не було симптомів або мали легкі симптоми, і у 100% людей, що мали помірні або серйозні симптоми.

Антитіла - це тип білка, що виробляється в організмі після зараження. Вважається, що вони послаблюють вірусну діяльність та запобігають подальшим зараженням.

Вчені також стверджують, що сильніші антитіла, як правило, виявляються у людей, які перебували у важкому стані.

Згідно з дослідженням, люди з антитілами мають менший ризик зараження впродовж щонайменше шести місяців.

Дослідники вважають, що це відкриття є хорошою новиною для розробників вакцин. Вони також заявляють, що проведуть подальше дослідження ще через пів року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 грудня у світі зафіксували 64 194 823 випадки коронавірусу, зокрема 1 486 830 смертей і 44 442 306 видужали.