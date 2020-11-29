У Сінгапурі в новонародженої дитини виявили антитіла до COVID-19

У Сінгапурі жінка, яка перехворіла під час вагітності коронавірусною хворобою, народила здорову дитину, яка вже має антитіла до COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio New Zealand.

Дитина, яка народилася цього місяця не має захворювання на Covid-19, але має антитіла до вірусу.

"Мій лікар підозрює, що я передала йому свої антитіла до Covid-19 під час вагітності", - сказала мати Селін Нг-Чан.

Нг-Чан перенесла хворобу у легкій формі та була виписана з лікарні через два з половиною тижні.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що поки невідомо, чи може вагітна жінка з COVID-19 передавати вірус своїй дитині під час вагітності чи пологів. На сьогодні активних частинок вірусу не виявлено ані в зразках амніотичної рідини (навколоплідні води) у вагітних жінок, ані у грудному молоці.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 листопада кількість виявлених у світі випадків коронавірусної інфекції становила 62 573 422, летальних випадків -1 458 309, одужали – 43 194 258 людей.